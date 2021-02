Concordia: “topo” d’auto al lavoro, nonostante fosse sottoposto al divieto di uscire dal domicilio nelle ore notturne

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Concordia sulla Secchia hanno dato esecuzione ad un provvedimento di aggravamento della custodia cautelare emesso dalla Procura di Modena nei confronti di un 21enne tunisino. I militari hanno accertato che agli inizi del mese di febbraio, mentre era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in quel comune con divieto di uscire dal suo domicilio in ore notturne, di fatto si era reso responsabile di altri furti ed in particolare aveva asportato alcuni oggetti di tenue valore da alcune autovetture parcheggiate nella pubblica via. L’uomo, adesso, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.