Controlli sul contenimento dell’epidemia: sanzioni dalla Bassa all’Appennino

Nel corso dei servizi dei Carabinieri volti a verificare il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid, nel fine settimana sono state sanzionate sei persone, controllate a San Felice sul Panaro, Frassinoro, Spilamberto e Carpi, poichè risultate inadempienti al divieto di spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione, circolando in orario notturno e senza giustificato motivo.

Sono stati anche sanzionati amministrativamente i gestori di tre attività commerciali, un bar a Camposanto, una agenzia di disbrigo pratiche di Spilamberto ed un ristorante di Carpi, per non aver rispettato più misure di contenimento previste dalla vigente normativa anti Covid. Per tali esercizi è stata disposta anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 gg.