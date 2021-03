Chiusure notturne di alcune stazioni sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

dalle 20:00 di mercoledì 3 alle 6:00 di giovedì 4 marzo, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano

dalle 21:00 di giovedì 4 alle 6:00 di venerdì 5 marzo, sarà completamente chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

per chi proviene e per chi è diretto verso Milano, utilizzare l’uscita/l’entrata della stazione di Casalpusterlengo, al km 38+000;

per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna, utilizzare l’uscita/l’entrata della stazione di Piacenza sud, al km 58+000;

dalle 21:00 di venerdì 5 alle 6:00 di sabato 6 marzo, sarà complemente chiusa la stazione di Fiorenzuola, in entrata e in uscita. Sarà contestualmente chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di allacciamento per la Diramazione di Fiorenzuola, verso Cremona/Brescia. Si precisa che chi proviene dalla Diramazione di Fiorenzuola, non potrà usufruire dell’uscita della stazione di Fiorenzuola.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene e per chi è diretto verso Milano, utilizzare l’uscita/l’entrata della stazione di Basso Lodigiano, al km 50+000;

per chi proviene e per chi è diretto verso Bologna, utilizzare l’uscita/l’entrata della stazione di Fidenza, al km 90+500;

per chi proviene da Bologna ed è diretto sulla D21 Brescia/Cremona, proseguire sulla A1 verso Milano, immettersi sulla Complanare di Piacenza al km 58+500 e seguire le indicazioni per A21/Cremona/Brescia;

per chi proviene da Brescia/D21, uscire dalla stazione di Castelvetro e percorrere la SP462 in direzione di Fiorenzuola.