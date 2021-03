Furgone urta una bicicletta, anziana ferita gravemente a Modena

Una signora modenese di 83 anni in bicicletta è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale contro un furgone avvenuto intorno alle 10.20 della mattinata di oggi, martedì 2 marzo, all’incrocio tra via Santi e via Paolucci. Sul posto per i rilievi di legge e il servizio di viabilità la Polizia locale di Modena.

Secondo la prima ricostruzione dell’Infortunistica, il furgone Opel Vivaro guidato da un 34enne, anch’esso residente a Modena, si stava immettendo in via Paolucci provenendo da via Santi, e, durante la manovra di svolta a sinistra, è venuto a collisione con la bici condotta dall’anziana, che stava procedendo sullo stesso incrocio. Dopo l’urto contro il Vivaro, la signora è terminata a terra e, a causa delle lesioni riportate, è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara da un’ambulanza del 118 in codice di massima gravità. Illeso, invece, il 34enne. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a determinare le cause dell’accaduto, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti in zona.