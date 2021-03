Corno alle Scale: cade in un dirupo mentre mette in sicurezza le piste, è grave

Corno alle Scale: cade in un dirupo mentre mette in sicurezza le...

Un uomo di 45 anni residente a Lizzano in Belvedere che stamane poco dopo le 9:30 stava mettendo in sicurezza la pista “direttissima” in vista dei campionati di snow board che si terranno tra poco, intento a posizionare le reti di protezione e le porte lungo il tragitto, a causa il ghiaccio è scivolato ruzzolando per molti metri verso valle e riportando svariati traumi, in particolare al torace e alla testa.

L’uomo è stato subito soccorso dai suoi colleghi e dai Carabinieri Forestali presenti già nel comprensorio sciistico con compiti di vigilanza e soccorso. Quindi è stato immediatamente allertato il 118. Sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale, l’ambulanza di Gaggio Montano, l’auto medica e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano con a bordo un tecnico di Elisoccorso del CNSAS. Il medico dell’Eliambulanza arrivato sul posto, dopo una prima valutazione ha imbarcato il paziente e lo ha trasportato, in codice di massima gravità, all’ospedale Maggiore di Bologna.