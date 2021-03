Fiera di San Giuseppe annullata a Scandiano, appuntamento al 2022

Con una lettera a tutti gli operatori, il sindaco di Scandiano ha comunicato oggi l’annullamento della fiera di San Giuseppe, anche preso atto delle nuove restrizioni legate al DPCM del 2 marzo scorso. Che vieta lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere ed analoghi eventi.

“La notizia era nell’aria da tempo – ha dichiarato il sindaco – ma abbiamo per correttezza voluto attendere fino all’ultimo momento utile per comprendere se vi fosse la possibilità di realizzare una manifestazione in tono minore. Ovviamente, la situazione contingente non lo permette, pertanto siamo costretti a disporre l’annullamento”.

Insieme alla fiera, è stato sono state rimandati all’anno 2022 tutti gli eventi ed iniziative previste, compreso il luna park.

Le richieste di partecipazione al luna park 2020 saranno ritenute valide per la partecipazione all’edizione 2022.