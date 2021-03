Coronavirus, sosta gratis per tutti gli operatori sanitari di Maggiore e Sant’Orsola

Sosta gratuita per gli operatori sanitari dell’Ospedale Maggiore e del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi e sosta consentita su Strada Maggiore durante i T Days: sono le decisioni del Comune di Bologna contenute in due ordinanze di mobilità valide fino a cessate esigenze a partire da oggi, giovedì 4 marzo, giorno in cui entra in vigore anche l’ordinanza regionale che prevede ulteriori misure restrittive per l’area metropolitana di Bologna.

Operatori sanitari

Gli operatori sanitari in questo periodo sono chiamati a un’attività lavorativa straordinaria e, vista anche la rimodulazione del servizio di trasporto pubblico, si muovono di più con i mezzi privati. Per queste ragioni, e per facilitare il più possibile la mobilità di questi lavoratori, il Comune di Bologna consente

ai dipendenti dell’Ospedale Maggiore che espongono il contrassegno aziendale la sosta gratuita nel parcheggio pubblico di via Prati di Caprara

ai dipendenti del Policlinico Sant’Orsola-Malpighi la sosta gratuita nelle strade limitrofe al nosocomio (via Paolo Fabbri, via Bentivogli, via Zaccherini Alvisi, via Pizzardi, via Argelati, via Pelagio Pelagi, piazza Trento Trieste, via Leandro Alberti e viale Oriani).

I contrassegni per i dipendenti dei due ospedali vengono rilasciati dalle rispettive aziende sanitarie.

Sosta consentita su Strada Maggiore durante i T Days

Per tutta la durata dell’emergenza, durante i T Days, quindi nei giorni di sabato, domenica e nei festivi, la sosta su Strada Maggiore sarà consentita. Si sospende quindi il divieto di sostare nei tratti di Strada Maggiore tra le Due Torri e piazza San Michele, tra via Torleone e via Fondazza, e nell’area pedonale di piazzetta Giorgio Morandi.

Durante i T Days inoltre non verranno apposte le fioriere mobili ai varchi d’accesso di via Rizzoli, via Ugo Bassi e via Indipendenza. Il Comune di Bologna non dovrà così sostenere i relativi costi di movimentazione.