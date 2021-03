Infortunio a Guastalla, grave un autotrasportatore

Oggi poco dopo le 16:00, in via Roncaglio Superiore della frazione san Giacomo di Guastalla, presso il parcheggio esterno di un’azienda, si è verificato un infortunio sul lavoro in conseguenza del quale un 62enne residente in provincia di Trento è rimasto gravemente ferito, venendo trasportato con urgenza presso i Maggiore di Parma dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Dai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri della stazione di Boretto e dal personale della medicina del lavoro della ASL di Correggio, l’autotrasportatore, dopo aver caricato nell’azienda tubi d’acciaio, si è portato nel parcheggio esterno dove si è intrattenuto probabilmente per sistemare il carico. In tale circostanza, mentre si trovava sopra i tubi caricati nel cassone, per cause ancora al vaglio, è precipitato al suolo riportando gravi traumi. Sono ancora in corso gli accertamenti finalizzati all’esatta ricostruzione dei fatti.