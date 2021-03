La maratona Telethon non si ferma!

“Abbiamo fatto il consuntivo di Telethon 2020 ed abbiamo verificato che Telethon 2020 è stata un grandissimo successo, sebbene le prospettive di questo lungo periodo complesso e difficile non fossero le più rosee. Infatti, a Bologna abbiamo superato i 31.000 euro sul territorio ed a livello nazionale abbiamo superato del 10% la raccolta del 2019 (con 54 milioni di euro). Un risultato straordinario”. Così la nota del Coordinamento Provinciale di Bologna.

“Ciò è stato possibile grazie alla generosità e all’impegno di volontari e donatori che hanno continuato a dare fiducia al progetto di Telethon per la ricerca delle cure per le malattie genetiche rare. Perché anche quest’anno la ricerca non si è fermata anzi ha raggiunto nuovi e importanti traguardi, oltre all’impegno che Fondazione Telethon ha sostenuto con gli studi sul virus Sars Covid 19 e le sue varianti, assieme alla comunità scientifica italiana ed internazionale.

La maratona infatti si è conclusa ben al di sopra delle nostre previsioni, grazie alla creatività e alla volontà dei nostri volontari e dei donatori che ogni anno scelgono di continuare a correre la Maratona insieme a noi. Senza di loro sarebbe stato difficile sopperire alla mancanza dei banchetti nelle piazze e delle manifestazioni pubbliche, sportive e degli altri momenti ormai tradizionali che da 30 anni caratterizzano la nostra raccolta di dicembre.

Mai come quest’anno quindi il territorio di Bologna ha espresso fiducia nella ricerca scientifica per le malattie rare”.

“Alcuni dei nostri volontari – prosegue la nota – si sono rivolti verso il loro circondario amicale e familiare, altri hanno inventato l’idea di distribuire con un banchetto “virtuale” i cuori di cioccolato all’interno del loro condominio, infine la consegna porte a porta ha funzionato. La partecipazione di alcuni esercenti sempre aperti (come edicole, baristi, benzinai) ci ha permesso di essere presenti sul territorio e di poter distribuire i nostri prodotti solidali.

Infine ringraziamo le associazioni nostre partner (UILDM, BNL, Ciclistica Bitone, Arci Benassi) che da molti anni mettono a disposizione tempo ed energie ed i loro spazi per poter garantire lo svolgimento della maratona Telethon.

La raccolta ha consentito così la definizione ed il finanziamento immediato del Bando 2020, con 45 progetti già selezionati che saranno realizzati dai ricercatori in tutta Italia (due in ER, presso le Università di Bologna e di Modena-Reggio Emilia), con nuovi studi su malattie rare che si aggiungono ai 2704 progetti di ricerca approvati e finanziati finora (link = https://www.telethon.it/storie-e-news/news/dalla-fondazione/bando-telethon-2020-tutti-i-progetti-finanziati).

Ora ci apprestiamo a Telethon Primavera 2021 che si svolgerà nella prima settimana di maggio, nel weekend e per la festa della mamma. Distribuiremo i Biscotti del Cuore Telethon a sostegno della Ricerca Clinica del Progetto Telethon-UILDM”.

Le modalità della distribuzione dei Biscotti del Cuore Telethon sono reperibili sul sito www.TelethonBologna.it

La ricerca clinica è funzionale al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da malattie Rare. Sulla base di questi presupposti infatti è stato lanciato il bando 2021 Telethon-Uildm (https://www.telethon.it/cosa-facciamo/ricerca/bandi-di-ricerca/bando-telethon-uildm-2021-per-progetti-clinici-sulle-distrofie-muscolari) per progetti clinici sulle distrofie muscolari che avrà come focus le distrofie muscolari di Duchenne e Becker e le distrofie dei cingoli.