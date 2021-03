Ramo Verde: chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna direzione Casalecchio

Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione al ponte che sovrappassa Via Marco Emilio Lepido, dalle 10:00 di venerdì 5 marzo alle 23:00 di martedì 6 aprile, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna, in direzione di Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia di percorrere la SS9 Via Emilia, Viale Alcide De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 “Borgo Panigale”.