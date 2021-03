Voci di Donne: l’Istituto Alcide Cervi rende omaggio a Maria Cervi e Lidia Menapace

L’Istituto continua a impegnarsi nella costruzione di iniziative e di progetti sulla storia delle donne, a partire dal ruolo che le donne hanno avuto nell’antifascismo e nella Resistenza. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 e il 12 marzo 2021 si terranno due eventi online, dedicati alla partigiana e attivista Lidia Menapace, recentemente scomparsa, e a Maria Cervi, figlia di Antenore, nelle pagine del volume Con gli occhi di una bambina (Viella Editore), di Laura Artioli. Le dirette verranno trasmesse su Zoom e sui canali social dell’Istituto.

“Questo percorso – scrive Paola Varesi, responsabile del Museo Cervi e promotrice del progetto – diventa non solo ricerca sul ruolo e sul protagonismo femminile ma, superando chiavi di lettura consolidate, conduce verso nuovi modelli interpretativi sia degli eventi di storia contemporanea sia della storia della famiglia Cervi: queste nuove letture apriranno infatti nuovi punti di vista anche per il riallestimento del Museo in corso. Si tratta di un percorso ampiamente avviato, in sintonia con i mutamenti degli equilibri in corso; e con gli accadimenti che stiamo vivendo: è questo lo spirito con cui l’Istituto prepara la data dell’8 marzo, tappa del calendario civile, di cui intende valorizzare i molteplici significati: civile, storica, di memoria, ma anche la sua attualità e la necessità di tenerne vivo il significato anche per le giovani generazioni”.

L’8 marzo alle 17 è in programma Resistenza, politica, femminismo. Un ricordo di Lidia Menapace, dedicato alla partigiana e attivista scomparsa di recente. Con Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi, ci sarà Maurizio Acerbo, Segretario nazionale PRC, e le giornaliste Giuliana Sgrena e Laura Gnocchi. All’inizio dell’incontro verrà proiettato una breve video-intervista alla Menapace, contenuta negli archivi dell’Istituto e presente nel portale memorieincammino.it.

Il 12 marzo alle 17, invece, si terrà l’incontro La storia siamo anche noi., dove si parlerà del volume Con gli occhi di una bambina. Maria Cervi, memoria pubblica della Famiglia”, di Laura Artioli. Insieme all’autrice, interverranno Albertina Soliani e Annalisa Rabitti, Assessore alla Cultura del Comune di Reggio Emilia. “Il libro – spiega Paola Varesi – ripercorre la vita di Maria Cervi, figlia di Antenore Cervi, la più grande degli undici nipoti di Alcide Cervi e Genoeffa Cocconi, figura fondamentale per capire le tappe attraverso le quali si costruisce la dimensione pubblica della storia della Famiglia Cervi”.

Gli incontri saranno fruibili gratuitamente su piattaforma Zoom e verranno trasmessi in diretta live sulle pagine Facebook Museo Cervi e Istituto Alcide Cervi. Durante la settimana dell’8 marzo, l’Istituto Alcide Cervi ricorderà, tramite i canali social, la lotta di donne resistenti che hanno tutt’oggi un riconoscimento onorevole nella lotta per i diritti: da Liliana Segre a Aung San Suu Kyi.

