“Conciliare stanca” per celebrare l’8 Marzo

Lunedì 8 marzo, Giornata internazionale dei diritti della donna, Sassuolo iniziare il ciclo di tre appuntamenti organizzati per celebrare la ricorrenza. Saranno eventi on line, nel rispetto delle restrizioni necessarie a contenere il contagio da Covid-19: per partecipare sarà sufficiente collegarsi al canale Youtube del Comune di Sassuolo dove verrà trasmessa la diretta in streaming.

A partire dalle ore 20,30: proiezione cortometraggio dedicato al tema della violenza di genere. Si tratta di “Conciliare stanca” della durata di 11′ per la regia di Francesco Zarzana, sul tema della violenza di genere. Il corto, introdotto dall’Assessore alle Pari Opportunità, Camilla Nizzoli, sarà seguito da una conversazione tra il regista e l’attrice protagonista, Carmen Di Marzo.