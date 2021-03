Guastalla, sette poltroncine con rotelle donate all’Ospedale Civile dagli “Amici del Day Hospital”

Gli “Amici del Day Hospital di Guastalla” hanno donato all’Ospedale Civile sette poltroncine con rotelle, multiuso, da mettere a disposizione dei pazienti che abbiano difficoltà nella deambulazione. Le sedie sono state collocate sotto il portico, nel cortile antistante l’ingresso principale dell’ospedale (al momento unico ingresso) ad uso di tutti coloro che ne possano avere necessità sia per l’età avanzata che per la ridotta mobilità.

Possono essere prese a prestito semplicemente inserendo una moneta da 50 centesimi, da 1 euro o 2 euro (come per il carrello del supermercato) e successivamente, dopo l’utilizzo, ricollocate nel totem dedicato riprendendo la moneta.

La responsabile dell’ospedale di Guastalla Elisa Mazzini, il direttore del Distretto Lucia Monici e la responsabile del Dipartimento Cure Primarie Area Nord Enrica Terzi, hanno ricevuto la donazione ieri mattina dalle mani del presidente dell’associazione Corrado Taboni e lo hanno sentitamente ringraziato per il gesto. “Un dono quanto mai gradito, opportuno e tempestivo – hanno sottolineato – proprio in questi giorni in cui è stata avviata la campagna vaccinale per gli ultra 80 enni. Sarà un ausilio importante per facilitare tutti quegli utenti che hanno difficolta a muoversi per lunghi tratti o ad attendere in piedi all’interno dell’area ospedaliera”.