In careggiata stretta si urtano con gli specchietti, ma due giovani danno una lezione ad altro automobilista: denunciati

I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale sono risaliti all’identità dei responsabili di un’aggressione subita da un giovane automobilista. I fatti risalgono al pomeriggio dell’8 febbraio scorso, quando uno studente italiano di 18 anni, stava percorrendo via Asia in direzione di Pieve di Cento (BO) alla guida di un’automobile, mentre due giovani si stavano dirigendo nella direzione opposta a bordo di un altro veicolo. Trattandosi di una strada di campagna a carreggiata non troppo larga, i due veicoli finirono per toccarsi lievemente gli specchi retrovisori del lato guida.

Il 18enne proseguì la marcia, mentre l’altro automobilista fece un’inversione e lo inseguì, costringendolo a fermarsi. Lo studente, colto dallo spavento, non scese dal veicolo, mentre l’altro automobilista e il passeggero si avvicinarono al giovane e dopo averlo minacciato, gli danneggiarono l’auto, a quanto pare, per dargli una “lezione”.

A danneggiamento compiuto, il passeggero risalì a bordo dell’auto, mentre l’amico conducente, non ancora soddisfatto del risultato, tirò un pugno contro il finestrino lato guida dell’auto del 18enne, ferendolo al volto con le schegge di vetro che si erano infrante nel colpo. I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale (BO) hanno identificato gli aggressori in due 21enni italiani, incensurati. Entrambi sono stati denunciati per minaccia e danneggiamento in concorso, mentre il conducente che aveva tirato il pugno contro il finestrino, dovrà rispondere anche di lesioni personali. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane studente fu medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni.