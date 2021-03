Reggio Emilia: controlli della polizia, due arresti e numerose denunce

Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia di stato, presenti sul territorio della provincia, sono prontamente intervenuti in numerose segnalazioni giunte alla sala operativa 113.

Alle ore 23.50 circa, i poliziotti notavano in questa via Cervarolo due auto vicine che poco prima di essere sottoposte al controllo si dileguavano in direzioni opposte. Dopo un breve inseguimento, gli agenti fermavano una delle due autovetture, condotta da un cittadino della repubblica domenicana, classe ‘88 con precedenti di polizia per reati di spaccio. Gli agenti in seguito a perquisizione dell’automobile rinvenivano e ponevano sotto sequestro un frammento unico di cocaina da 20.2 grammi e una dose da 1.3 grammi, oltre ad un bilancino e ad un frammento di plastica utilizzato molto probabilmente per l’attivita’ di spaccio. L’uomo è stato arresto e messo a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Poco dopo, gli agenti intervenivano presso l’ufficio postale di piazzale Marconi per allarme di intrusione giunto in sala operativa. Sul posto i poliziotti rintracciavano all’interno degli uffici un cittadino pakistano, classe ’93. All’uomo vistosi immediatamente scoperto dagli agenti non gli rimaneva altro che ammettere le sue responsabilita’. Anche per lui è scattato l’arresto per furto aggravato e messo a disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

Oltre ai due arresti lam polizia ha denunciato all’autorita’ giudiziaria in stato di liberta’ 3 persone:

-cittadino nigeriano, classe 1991, per rapina impropria all’interno del negozio di abbigliamento.

-cittadino italiano, classe 1999, trovato in possesso di un tirapugni durante un consueto servizio di controllo del territorio da parte degli agenti.

-cittadino bangladese, classe 2003, per violazione dell’art.10 bis d.lgs.286/98, rintracciato nel centro cittadino.

-denunciato all’autorita’ amministrativa un soggetto in stato di manifesta ebbrezza alcolica rintracciato nel centro cittadino intento a disturbare la quiete pubblica.

Nell’insieme la polizia ha proceduto all’identificazione di 69 persone, di cui 36 stranieri, e al controllo di 28 veicoli.

Durante il controllo del rispetto della normativa vigente anti-covid 19 sono state sanzionate 5 persone.