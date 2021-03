Sanremo, Amadeus “Non farò il festival l’anno prossimo”

SANREMO (ITALPRESS) – Amadeus non condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Lo ha detto il conduttore in conferenza stampa: “Fare Sanremo è un motivo di gioia e di orgoglio. L’apice della carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai per avermi chiamato l’anno scorso e quest’anno. Sono stati due Sanremo storici: quello dell’anno scorso perchè era il settantesimo, quello di quest’anno per i giovani, per la pandemia e per tutto quello che ci siamo detti. Ma Sanremo è un evento, non un programma televisivo, ci vuole un progetto. Non ci sarà un Amadeus ter, Fiorello ed io lo avevamo già deciso. Se un giorno la Rai vorrà affidarci ancora Sanremo, magari prima di compiere settant’anni, ne parleremo. Ma non farò il terzo Festival consecutivo”.

