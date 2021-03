Per gli studenti delle superiori esperienza diretta su come funzionano le ricerche del CERN

Per gli studenti delle superiori esperienza diretta su come funzionano le ricerche...

Sono circa 200 le studentesse e gli studenti delle scuole superiori emiliane che dall’11 marzo, a cominciare da Ferrara e Parma, potranno fare esperienza diretta di come funzionano le ricerche del CERN. Le Università di Bologna, Ferrara e Parma collaborano anche quest’anno all’organizzazione delle Masterclass internazionali di fisica delle particelle, coordinata in Italia dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Grazie a questo progetto, le ragazze e i ragazzi saranno accompagnati da ricercatori e ricercatrici in un viaggio alla scoperta delle proprietà delle particelle ed esploreranno direttamente i segreti dell’acceleratore LHC (Large Hadron Collider) del CERN, analizzando i veri dati degli esperimenti. Si parte l’11 marzo con gli incontri di Parma e Ferrara in cui si svolgeranno lezioni teoriche e seminari introduttivi, mentre il 16 marzo si terrà la prima Masterclass vera e propria organizzata dall’Università di Ferrara, a cui seguiranno il 17 marzo le Masterclass di Bologna e di Parma. A Bologna si continua anche il 18 e il 19 marzo.

Le giornate prevedono attività divise tra seminari sugli argomenti fondamentali della fisica delle particelle ed esercitazioni al computer su uno degli esperimenti dell’acceleratore LHC di Ginevra, il tunnel di 27 km, a 100 metri sottoterra, dove le particelle si scontrano quasi alla velocità della luce. Studentesse e studenti potranno analizzare i veri dati di LHC provenienti dagli esperimenti ATLAS, ALICE e LHCb, per scoprire il mondo delle particelle e di tutte le loro caratteristiche. Alla fine di ogni giornata, proprio come in una vera collaborazione di ricerca internazionale, ci sarà un collegamento in videoconferenza con il CERN e i giovani partecipanti alle Masterclass di tutto il mondo, per discutere insieme i risultati emersi dalle esercitazioni. Quest’anno è la prima volta che partecipa anche l’Università di Parma e lo fa nell’ambito del progetto europeo ITN EuroPLEx. Il 17 marzo si collegheranno con altre sedi all’interno di questa rete, Madrid, Edinburgo e Regensburg.

L’iniziativa, giunta alla 17° edizione, fa parte delle Masterclass internazionali organizzate da IPPOG (International Particle Physics Outreach Group) e, in Italia, dall’INFN. Le Masterclass si svolgono contemporaneamente in 60 diversi paesi, coinvolgono oltre 200 tra i più prestigiosi enti di ricerca e università del mondo e più di 13.000 studenti delle scuole secondarie di II grado. Con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare quest’anno oltre alle Università di Bologna, Ferrara e Parma partecipano Bari, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Lecce, Milano Statale, Milano Bicocca, Napoli, Padova, Pavia, Perugia, Pisa, Salerno, Sapienza Università di Roma, Roma Tor Vergata, Roma Tre, Torino, Trento, Trieste e Udine, e i Laboratori Nazionali di Frascati.