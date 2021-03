Ancora sanzioni dei carabinieri nei controlli anti Covid: a Zola Predosa un gruppetto “pizzicato” mentre gioca a calcetto

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno identificato 553 persone, controllato 418 veicoli e 104 esercizi pubblici e sanzionato 26 persone, durante i controlli del territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A Bologna i militari del Nucleo Radiomobile hanno sanzionato 3 persone, un 40enne che voleva entrare nelle aule giudiziarie del Tribunale senza la mascherina di protezione e due studenti, un 20enne e un 21enne, per aver violato la normativa che regola gli spostamenti.

A Zola Predosa i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato 11 persone, età media 31 anni, che stavano giocando a calcetto su un terreno adiacente ad una strada. A Bazzano i militari della locale Stazione hanno sanzionato 6 persone, età media 30 anni, in particolare: 3 per aver violato la normativa sull’obbligo di indossare la mascherina di protezione e 3 per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. A Pianoro i Carabinieri hanno sanzionato un 37enne e un 52enne per aver violato la normativa che regola l’attività sportiva all’aperto. A Lizzano in Belvedere hanno sanzionato un 37enne e un 64enne per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. A Medicina i militari della locale Tenenza hanno sanzionato uno studente per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. Infine, a San Giovanni in Persiceto i Carabinieri della locale Sezione Radiomobile hanno sanzionato uno studente per aver violato la normativa che regola gli spostamenti.