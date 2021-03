Edilizia scolastica, 7 milioni di euro per le scuole del territorio: approvato il piano 2020

La Città metropolitana di Bologna ha approvato con atto del sindaco, il documento di Programmazione dell’edilizia scolastica per l’anno 2020 nell’ambito della programmazione nazionale triennale 2018-2020.

L’obiettivo è favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico, nonché la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione di palestre scolastiche o il miglioramento di quelle esistenti.

Tra gli interventi in graduatoria rientrati nel finanziamento figurano per la Città metropolitana l’ampliamento dell’IIS Archimede di San Giovanni in Persiceto, il miglioramento sismico dell’ITC Nobili di Molinella e della succursale dell’Istituto Alberghetti di Imola, mentre per quanto riguarda la graduatoria riservata agli Enti locali, la scuola Veggetti di Vergato e la realizzazione del nuovo polo scolastico “Le nuove scuole” a Sasso Marconi per un importo totale di quasi 7 milioni di euro.

Sulla base delle percentuali definite dalla Regione la quota di finanziamento spettante ai Comuni è del 58,6% (4.000.000) mentre quella spettante alla Città metropolitana del 41,1% (2.805.000 euro).

“Prosegue il lavoro di programmazione degli interventi – ha sottolineato il consigliere delegato Daniele Ruscigno – sul patrimonio dell’edilizia scolastica di Bologna, grazie ai fondi pluriennali messi a disposizione per i progetti sulle scuole di ogni ordine e grado. Per la sola Città metropolitana si arriva così a quasi 80 milioni investiti in questi anni e programmati per i prossimi, tra nuove scuole, ampliamenti e messa in sicurezza. Ad oggi molti sono i cantieri in corso che si articoleranno sui prossimi anni. Una programmazione finalmente adeguata alle necessità del territorio, che auspico possa trovare nuova linfa nel futuro PNRR, per rilanciare anche la necessaria risposta alle esigenze di nuovi spazi anche per nuove forme di didattica innovativa e inclusiva”.