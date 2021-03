“Talenti creativi” e “Contributi per progetti artistici e culturali” a San Lazzaro

In un momento fortemente critico per il mondo dell’Arte e della Cultura, il Comune di San Lazzaro di Savena ripropone un’edizione potenziata e ampliata dei bandi “Talenti creativi” e “Contributi per progetti artistici e culturali”. A disposizione 45mila euro

di fondi complessivi che sosterranno idee e iniziative culturali di singoli e associazioni del territorio e dell’area Metropolitana. Sarà possibile presentare domanda per entrambi i bandi fino al 10 aprile 2021.

Riproporre bandi che puntano a diffondere l’arte e la cultura, rivolta ad associazioni artisti, performers, fotografi, writers, pedagogisti, musicisti e talenti creativi di tutte le età, con un occhio di riguardo per gli under-35 è una decisione fortemente voluta dall’amministrazione comunale.

“In questo periodo storico così incerto e difficile vogliamo ripartire anche dall’Arte e dalla Cultura, dai giovani talenti e dalle idee più creative – spiega l’Assessore alla Cultura Juri Guidi –. Grazie a questi bandi negli ultimi anni a San Lazzaro abbiamo dato nuova vita a spazi abbandonati, coinvolto giovani, scuole, realtà culturali e sociali, creando momenti di meraviglia e arricchimento per l’intera comunità. Nel 2020, nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, la grande partecipazione di artisti e associazioni ci ha permesso di offrire alla città una rassegna estiva stimolante e innovativa, in tutta sicurezza. Quest’anno contiamo di fare lo stesso, con il duplice obiettivo di dare nuova linfa vitale e sostegno prezioso al mondo artistico e culturale, che in questa pandemia sta pagando un prezzo altissimo”.

“La pandemia ci ha tolto tanto – aggiunge la Sindaca Isabella Conti – a partire dal lavoro e dalla serenità, ma anche la socialità e i gesti di affetto delle persone a noi care. Ogni giorno che passa rischia di toglierci anche la cultura, base imprescindibile della nostra umanità, della capacità di analizzare la realtà e relazionarci con essa. Ma noi non ci arrendiamo, perché fare cultura significa creare speranza e relazioni tra le persone: i bandi Talenti Creativi e Contributi vogliono essere un segnale importante, in primis verso tutti i lavoratori del settore culturale, ma anche verso tutti i cittadini affamati di bellezza, arte, teatro, danza, musica. Torneremo a sorridere e a riempirci gli occhi di meraviglia davanti a un palcoscenico”.

Il bando Contributi è rivolto ad associazioni senza scopo di lucro di tutta l’area Metropolitana, con idee innovative da realizzare anche in co-progettazione con il Settore Cultura del Comune. Un occhio di riguardo è rivolto alla flessibilità del progetto stesso, in modo da poter adattare eventi e iniziative presentate ad eventuali disposizioni sanitarie e alla sempre più diffusa fruizione online. La promozione dei Talenti Creativi è invece riservata a singoli o a gruppi informali con proposte di opere artistiche e/o dell’ingegno, che saranno finanziate dal Comune.

Non ci sono limiti alle forme espressive: teatro, musica, danza, cinema e documentario, fotografia, arte, fumetto, arte di strada, laboratori, podcast e tanto altro. Sarà data priorità ai progetti di artisti con meno di 35 anni o gruppi formati almeno al 70% da under-35.