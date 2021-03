Rappresentante legale di un supermercato sanzionata per 15.000 euro a Bologna durante i controlli anti Covid dei carabinieri

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna durante i controlli del territorio, con particolare riferimento ai servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno identificato 475 persone, controllato 358 veicoli e 93 esercizi pubblici e sanzionato 13 persone.

A Borgo Panigale sanzionate due persone per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. A Zola Predosa quattro le persone sanzionate: il titolare di un bar e i suoi tre clienti, per aver violato la normativa che riguarda i pubblici esercizi. Il titolare è stato sottoposto anche alla sanzione accessoria della chiusura del locale per cinque giorni. Due persone sono state sanzionate a Castel d’Aiano per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. A Borgo Tossignano sanzionate due persone perché i loro figli stavano giocando a basket, in violazione della normativa che regola lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto. A Castel San Pietro Terme due persone sanzionate per aver violato la normativa che regola gli spostamenti. Aa Ozzano Emilia i Carabinieri hanno sanzionato una persona per aver violato la normativa che regola gli spostamenti.

A Bologna, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, impegnati nei controlli agli esercizi pubblici, per verificare il rispetto della normativa anti Covid-19 che i titolari, i dipendenti e i clienti sono tenuti a osservare entrando nei locali, hanno sanzionato la rappresentante legale di un supermercato per aver omesso le regole igienico-sanitarie sui locali. Oltre a una sanzione complessiva di 15.000 euro e al sequestro di 6 kg di carne, la rappresentante legale è stata segnalata all’Azienda Sanitaria Locale Emilia-Romagna.