Grave incidente sul monte Casarola: morti due escursionisti

AGGIORNAMENTO ORE 18.30: I carabinieri delle stazioni di Villa Minozzo e Ramiseto, che coordinati dalla Procura reggiana stanno svolgendo le indagini per cercare di ricostruire la dinamica del grave incidente verificatosi sul Monte Casarola, hanno identificato i due escursionisti deceduti. Si tratta di un 31enne residente a Sant’Ilario d’Enza, in provincia di Reggio Emilia e un 28enne residente a Formigine in provincia di Modena. --------------------------------------------- Due persone sono morte nella tarda mattinata di oggi in un tragico incidente ai piedi del monte Casarola. Si trovavano lungo la piana ai piedi del monte quando per causa al vaglio dei Carabinieri di Villa Minozzo e Ramiseto sono finiti nel dirupo posto alla fine della piana finendo nei canaloni del buco del Moro. Sono in corso le operazioni di recupero a cura dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino di Castelnovo Monti. Difficoltà a raggiungere l’area con l’elicottero a causa del forte vento. I soccorsi stanno raggiungendo i corpi via terra. Nella zona è stato allestito un campo base. I due escursionisti non sono stati ancora identificati.