Arresti per spaccio di stupefacenti a Castelfranco Emilia

La scorsa notte, a Castelfranco Emilia, i militari della locale Tenenza, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno individuato e tratto in arresto un cittadino nordafricano 41enne perché trovato in possesso di alcune dosi di stupefacenti. In particolare l’uomo aveva con sé, pronte per essere spacciate, due dosi di cocaina e due dosi di hashish che tentava di disfarsene alla vista dei Carabinieri. Allo straniero sono state trovate anche banconote per 140 € in contanti, sequestrate poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Sempre a Castelfranco Emilia, nel corso di un mirato servizio antidroga predisposto dalla locale Tenenza, è stato individuato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo trovare in possesso di 10 grammi di hashish. La perquisizione estesa all’abitazione ha permesso di rinvenire ulteriori 100 g di hashish oltre a materiale di confezionamento.