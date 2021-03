Bibbiano, dal 19 al 23 marzo chiusa al traffico via Franchetti

La Provincia di Reggio Emilia informa che da venerdì 19 a martedì 23 marzo via Franchetti, a Bibbiano, verrà chiusa al traffico nel tratto compreso tra la rotatoria con la Sp 12 “Montecchio-San Polo” e quella su via Venturi.

Il provvedimento – che ovviamente non riguarderà residenti e mezzi autorizzati – sarà adottato per consentire la posa di travi nell’ambito dei lavori del nuovo sottopasso ferroviario in corso da parte di Ferrovie Emilia-Romagna (Fer).

Il traffico verrà deviato nei seguenti modi: da Montecchio in direzione di Bibbiano sulla Sp 12 Montecchio – San Polo, quindi sulle strade comunali via delle Mole e via Ariosto; da Bibbiano in direzione di Montecchio su via Canusina, via Nenni, quindi sulla Sp 28 Reggio – Montecchio.