Chiusure notturne programmate in A13 e A14

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire programmati lavori di posa cavi, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 marzo, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia/Milano.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Argentina e rientrare sulla A4 alla stazione di Padova est, per proseguire in direzione di Brescia/Milano.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto e sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura;

sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova, verso Ancona/Pescara.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiuso anche anche il Raccordo di Casalecchio, nel tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione Ancona/Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: