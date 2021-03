Ruba le offerte in chiesa, presa a Cavezzo dai Carabinieri

Era già qualche settimana che il parroco della chiesa di Cavezzo aveva notato qualche ammanco nei raccoglitori delle offerte dei fedeli, motivo per cui si era rivolto ai carabinieri della locale stazione. Dopo qualche giorno di osservazione, i militari hanno colto in flagranza di reato una donna del posto la quale, nell’occasione, utilizzando un filo del nastro adesivo, era riuscita ad impossessarsi di tutto ciò che era custodito nella cassetta (cioè qualche euro). La donna è stata così denunciata alla procura modenese per furto aggravato.