AstraZeneca, anche in provincia di Modena vaccinazioni sospese in via precauzionale e temporanea

AstraZeneca, anche in provincia di Modena vaccinazioni sospese in via precauzionale e...

L’Agenzia nazionale del farmaco ha disposto il divieto di somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, Agenzia europea per i medicinali.

In seguito al provvedimento di Aifa, in Emilia-Romagna, e quindi anche in tutto il territorio della provincia di Modena, sono temporaneamente sospese le vaccinazioni con AstraZeneca.

L’Azienda Usl di Modena sta provvedendo a informare della sospensione, tramite sms, i cittadini che avevano l’appuntamento prenotato per domani, martedì 16 marzo, per la vaccinazione con AstraZeneca, invitandoli a non presentarsi al punto vaccinale. Ulteriori informazioni saranno fornite nei prossimi giorni.