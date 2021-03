In Tangenziale a Bologna stanotte chiuso il tratto compreso tra gli svincolo 4 e 5 verso San Lazzaro di Savena

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione previste in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, martedì 16, alle 6:00 di mercoledì 17 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 “Via del Triumvirato” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, verso San Lazzaro di Savena.

Di conseguenza, sarà chiuso anche lo svincolo 4 bis “Aeroporto”, in entrata verso San Lazzaro e in uscita per chi proviene da Casalecchio.

In alternativa si potrà percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, Via Emila Ponente, Viale Vittorio Sabena, Via Alberto Manzi, Via Marco Polo, Via Cristoforo Colombo e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 5 “Lame”, per proseguire in direzione di San Lazzaro.