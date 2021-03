Procurato allarme presso l’autorità: altra denuncia ad Imola

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Imola hanno denunciato una persona per procurato allarme presso l’autorità. E’ successo ieri mattina all’alba, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Bologna e la Centrale Operativa Carabinieri di Imola hanno ricevuto la telefonata di una persona che asseriva di avere una bomba nel frigorifero.

Appresa la notizia, i militari si sono precipitati sul posto e quando sono arrivati hanno trovato la persona per strada in uno stato ansioso e i suoi vicini di casa che chiedevano spiegazioni perché la stessa, forse a causa di un brutto sogno, li aveva svegliati dal citofono gridando: “Scoppia! Scoppia!”. Dopo aver accertato che non vi erano bombe in procinto di scoppiare, i Carabinieri hanno rassicurato i vicini di casa e chiamato il 118. All’arrivo dei sanitari però, la persona che aveva simulato il fatto, si è rifiutata di salire sull’ambulanza e andare al Pronto Soccorso.