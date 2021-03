Finale Emilia, Palazzi: “Non dimenticheremo le 27 vittime finalesi, tra cui mia mamma”

Con l’istituzione da parte del Parlamento Italiano per il 18 Marzo della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Epidemia da Coronavirus, il Sindaco di Finale Emilia, Sandro Palazzi, ricorda le 27 vittime finalesi.

“Questa giornata è molto importante per la comunità finalese – spiega il Sindaco Palazzi – e desidero essere vicino con questo messaggio a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari a causa della pandemia, così come sarò vicino anche alla mia famiglia, in quanto purtroppo ho dovuto dire addio a mia mamma”.

“Come Amministrazione, insieme alle associazioni, volontari e operatori locali, abbiamo messo in campo misure per aiutare i cittadini in questa fase – conclude Sandro Palazzi – grazie al servizio a domicilio, al bando per nuovi alloggi pubblici, agli aiuti economici alle famiglie più in difficoltà e con il sistema di informazione sempre aggiornato sui numeri della pandemia e sulla vaccinazione”.