Carpi: serate blu e gialle per il teatro, al buio per il Palazzo dei Pio

Carpi: serate blu e gialle per il teatro, al buio per il...

Questa settimana a teatro se ne vedranno di… alcuni colori: nel senso letterale, poiché la facciata sarà variamente illuminata in occasione di iniziative nazionali alle quali l’Amministrazione comunale aderisce.

Si parte il 21 e 22 marzo, cioè domenica e lunedì, con il blu: il pronao sarà così colorato per la “Giornata mondiale dell’acqua” indetta dall’ONU ogni anno il 22 marzo; l’adesione del Comune è in collaborazione con l’associazione locale “Ho Avuto Sete”.

Sabato 27 sarà invece la volta del giallo perché il Comune partecipa all’iniziativa organizzata dall’associazione “Endomarch Team Italy” per il mese dedicato all’endometriosi – come già era successo, per la stessa ragione, lo scorso 9 marzo.

A queste illuminazioni speciali del Teatro Comunale, si aggiunge uno speciale spegnimento di Palazzo dei Pio, lo stesso sabato 27, per aderire all’appuntamento mondiale del WWF “L’ora della Terra – Schieriamoci con la Natura” (Earth Hour 2021 – Speak up for Nature): dalle 20:30 alle 21:30 infatti saranno spenti i proiettori che illuminano il castello e quelli che illuminano la piazza dei Martiri, come azione di risparmio energetico ma soprattutto di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici e l’urgenza di provvedimenti per contrastarli. “L’ora della Terra” giunge quest’anno alla quattordicesima edizione: un momento simbolico che si svolge a livello globale, coinvolgendo palazzi pubblici e in particolare sedi di istituzioni (a livello nazionale, per esempio, il Quirinale, il Senato, la Camera e Palazzo Chigi): per informazioni www.oradellaterra.org