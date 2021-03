Formigine, incontro con i genitori sulla sicurezza nella rete: le prenotazioni sono già attive

Il percorso “Internet Sicuro e Cyberbullismo” dell’associazione Civibox ha coinvolto, negli ultimi anni, oltre 20.000 studenti in tutta la provincia di Modena, ed è stato portato nelle scuole elementari, medie e superiori.

Dopo la tappa presso la Scuola secondaria di primo grado “A. Fiori” di Formigine, un’iniziativa in particolare sarà allargata a tutti i genitori che vorranno partecipare.

Si tratta dell’incontro con Gianluca Dotti, giornalista specializzato in scienza e tecnologia, in programma per martedì 30 marzo alle 18 su Google Meet. Le prenotazioni sono già attive: è sufficiente scrivere a info@civibox.it indicando nell’oggetto della email la data dell’evento e il proprio nome e cognome. Seguirà una email di risposta con il link per partecipare all’incontro.

Gli incontri con i genitori rendono partecipi e consapevoli le famiglie di quanto svolto in classe con gli studenti e, più in generale, si danno agli adulti strumenti per dialogare con i ragazzi e allo stesso tempo riappropriarsi di un ruolo di guida, anche sui temi della rete. Vengono infine illustrati strumenti tecnici di controllo, Parental Control, eseguibili su vari devices.

L’evento è organizzato dall’Assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Formigine nell’ambito dei progetti di qualificazione scolastica e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.