La Polizia di Stato porta in salvo un cane in Tangenziale a Bologna

La Polizia di Stato porta in salvo un cane in Tangenziale a...

Durante lo svolgimento di un ordinario servizio di vigilanza stradale, nella mattinata di martedì intorno alle 10.30, gli Agenti della Polizia Stradale di Bologna, si accorgevano della presenza di un cane che vagava sulle rampe di accesso che conducono in Tangenziale. È un cane di grossa taglia, di razza, molto curato e con indosso una pettorina.

Avendo percepito il pericolo per l’animale e per gli utenti della strada, gli agenti si sono allertati immediatamente per recuperare l’animale, che intanto aveva fatto ingresso in tangenziale e correva lungo la corsia di emergenza ma in direzione opposta al senso di marcia delle autovetture in transito. A quel punto, gli operatori decidevano di rallentare il traffico con una manovra di sicurezza in modo da avvicinare l’animale e condurlo in un luogo sicuro.

Le operazioni di cattura si rivelavano molto più difficili del previsto, perché l’animale, un cane di razza Alaskan, essendo spaventato dal sopraggiungere delle macchine e diffidente di natura, cominciava a zigzagare tra le auto e si dirigeva verso il New Jersey che divide la tangenziale e l’autostrada A14, ponendosi con le zampe sul muretto con l’intento di scavalcarlo per andare oltre.

Gli agenti, con non poche difficoltà, riuscivano a neutralizzare il rischio di un possibile investimento del cane, che impaurito da quanto stava accadendo, azzanna uno dei poliziotti, che per fortuna si ferisce in forma lieve.

Poco prima, un’altra pattuglia in servizio di controllo lungo la tangenziale si era accorta della presenza di una donna, visibilmente agitata, con un guinzaglio in mano: era la proprietaria del cane. La donna, indirizzata dai poliziotti, si avvicinava nel punto preciso dove si trovava il suo cane, che, avendo riconosciuto la sua padrona, ritornava mansueto e si lasciava portare fuori dalla tangenziale.

Gli agenti, avendo portato in salvo il cane, ristabilivano le condizioni di sicurezza della circolazione stradale, a garanzia dell’incolumità di tutti gli utenti.