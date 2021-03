Sabato il Roller Hockey Scandiano incontra il fortissimo Lodi sulla pista amica del Palaregnani

Sabato 20 marzo 2021, il Roller Hockey Scandiano torna finalmente sulla propria pista, al Palaregnani, per la 23° giornata del Campionato Nazionale di serie A1, dopo due turni giocati in trasferta, contro il fortissimo Lodi.

Lo scontro sarà come quello tra Davide e Golia, ma l’impegno dei rossoblu speriamo sia tale da dare filo da torcere ai lombardi e comunque costituire un ennesimo banco di prova in vista dei play out.

E ricordiamo che, pur essendo un pronostico sostanziamente chiuso, il Lodi ha lasciato per strada punti proprio con le “piccole” come il Correggio con cui ha pareggiato o col Monza con cui ha perso.

Il Lodi è attualmente secondo in classifica col Trissino a 48 punti e viene da un posticipo infrasettimanale che lo ha visto pareggiare contro la capolista Forte dei Marmi.

Il Lodi è certamente una squadra di caratura superiore che punta al titolo. E’ stato in testa alla classifica per tutto il campionato sino a poche giornate fa, poi la sconfitta nel derby in casa del Monza e il pareggio nello scontro diretto con i fortemarmini lo hanno privato del primato in classifica che oggi compete al Forte dei Marmi.

Nel frattempo, il Trissino ha macinato punti sbancando al Palaterzi di Sarzana e oggi affianca il Lodi al secondo posto.

Il Lodi è una squadra di grandi capacità offensive, ne testimoniamo le reti di Jordy Mendez e del capiano Domenico Illuzzi che vantano rispettivamente 29 e 30 reti ciascuno, ma che però lascia spazio ai contropiedi. Proprio qui Scandiano dovrà essere brava a farsi trovare pronta a concretizzare le occasioni che potranno capitarle, trattandosi di un incontro in cui i rossoblu non hanno nulla da perdere ma solo da guadagnare.

E’ certo quindi che il Lodi verrà a Scandiano col preciso intento di portare a casa i tre punti.

Lo Scandiano, dal canto suo, continua con intensi allenamenti. Lo scorso turno di campionato ha purtroppo subito una pesante sconfitta a Valdagno – però solo numerica – ma che non rispetta l’effettivo andamento della partita, sino ad un certo punto davevro combattuta.

Tutti i giocatori della rosa saranno sicuramente incentivati da un’avversaria di questo calibro a dare il meglio di loro stessi nel tentativo di compiere l’Impresa.

(Ufficio stampa Roller Hockey Scandiano)