Bike sharing del Comune di Bologna, da oggi nuova area operativa e sconto immediato a chi parcheggia negli hub

Parte oggi, lunedì 22 marzo 2021, la nuova grande area operativa di Bologna per le biciclette del servizio di bike sharing del Comune di Bologna, insieme a un pacchetto di sconti per chi parcheggia negli hub. Sono le novità previste da RideMovi, la società (già Mobike e poi Movi by Mobike) del bike sharing in città.

La nuova area operativa, che sarà la stessa per le bici elettriche e per quelle tradizionali, è costituita da una grande zona centrale e da vari punti perimetrali diffusi in città che la rende anche più estesa dell’area operativa attuale delle biciclette tradizionali.

Sempre da oggi RideMovi offre un pacchetto di sconti a tutti coloro (abbonati e non) che parcheggiano le bici negli appositi spazi identificati (hub) interni all’area operativa.

Gli utenti ricevono uno sconto di 0,30 centesimi direttamente sulla corsa effettuata parcheggiando la bici in uno degli hub ricompresi nell’area di servizio.

Gli abbonati invece ricevono un coupon di 0,30 centesimi da usare entro il 31 dicembre dell’anno di emissione una volta scaduto l’abbonamento.