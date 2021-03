Cup Guastalla chiuso nei pomeriggi di martedì 23 e 30 marzo

Per motivi di natura organizzativa, nei pomeriggi di martedì 23 marzo e martedì 30 marzo 2021, agli Sportelli SAUB/CUP dell’Ospedale di Guastalla sarà sospesa l’attività CUP a far tempo dalle ore 13 e fino al termine del servizio pomeridiano. Saranno eseguite invece le prenotazioni SAUB così come già fissate. Per ulteriori informazioni: Ufficio Relazioni con il pubblico di Guastalla: Tel. 0522.837344 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.