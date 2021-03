Inrete: da domani lavori di asfaltatura in quattro comuni dell’Unione Terre dei Castelli

Da domani, Inrete procederà al ripristino del manto stradale in alcune strade di quattro comuni dell’Unione Terre dei Castelli: Vignola, Guiglia, Marano e Savignano sul Panaro.

I lavori di riasfaltatura, concordati con le rispettive Amministrazioni Comunali, sono conseguenti ad importanti interventi di potenziamento sulle reti elettriche svolti recentemente da Inrete e inizieranno da Vignola dove saranno interessate via Nobel, via Confine, via Mazzini, via Gramsci, via Resistenza, via Di Mezzo, via dell’Elettronica.

Sarà, poi, la volta di Savignano sul Panaro, dove saranno interessate le vie Taro, Artigianato, Panaro, Ticino, Costa e Viale Umbria e di Marano sul Panaro (vie Collodi e Pavullese).

A Guiglia, infine, saranno sottoposte a interventi di riasfaltatura le vie Repubblica, Marx, Monteolo e Piazza Caduti di Nassirya.

I lavori si svolgeranno complessivamente nell’arco di circa un mese e comporteranno, di volta in volta, modifiche temporanee alla viabilità, con restringimenti di carreggiata in corrispondenza dei cantieri e traffico regolato da movieri.

Inrete è la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale e dell’energia elettrica.