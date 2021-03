Modena, la Polizia locale ritrova uno scooter rubato

Forse non sperava più di poter rivedere il suo scooter, rubato ormai sette mesi fa. E invece il mezzo è stato recuperato dalla Polizia locale di Modena e sarà restituito in questi giorni al 23enne proprietario. È l’esito di un intervento avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 20 marzo, quando gli operatori si sono portati a San Donnino grazie alla segnalazione di un cittadino: nei campi a lato di via Vignolese, infatti, è stato rinvenuto il veicolo, abbandonato ma in buono stato.

Il furto era stato denunciato alle forze dell’ordine il 31 agosto dell’anno scorso; in particolare il mezzo, un Aprilia, era stato rubato in via Fratelli Salvioli, dove era parcheggiato. Dopo il recupero, la Polizia locale è risalita grazie ai dati della targa al proprietario del veicolo, originario dell’Iran e residente a Modena con la famiglia, e già nella giornata di sabato è stato avviato l’iter per la restituzione.