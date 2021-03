Questa notte sulla A13 chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud verso Bologna

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 22, alle 6:00 di martedì 23 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Padova Zona Industriale e Padova sud – Diramazione di Padova sud, in direzione di Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti, Corso Kennedy, Corso Primo Maggio e rientrare sulla Diramazione di Padova sud, dalla stazione di Padova sud, per proseguire verso Bologna.