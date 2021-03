Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 marzo saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli 1 “Casalecchio” e lo svincolo 1bis “Nuova Bazzanese” in entrata verso San Lazzaro di Savena.

Inoltre, per chi proviene da San Lazzaro, sarà chiuso il ramo di svincolo che dall’uscita 1 “Nuova Bazzanese” immette sulla Nuova Bazzanese verso Vignola/Bazzano.

In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 “Borgo Panigale”.