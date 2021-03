Intervento Hera in corso in via Carracci a Bologna

Hera è al lavoro in via Carracci per eseguire una riparazione in pronto intervento. Per poterla effettuare è stato necessario chiudere la strada nel tratto compreso tra via Zanardi e via Fioravanti, ad eccezione dei residenti.

Per limitare i disagi, i lavori proseguiranno a oltranza fino a riparazione avvenuta e a seguire si procederà alla riasfaltatura del tratto stradale coinvolto la cui riapertura è prevista entro il primo pomeriggio di domani.