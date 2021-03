Open day nidi d’infanzia a Bologna, dal 29 marzo al 13 aprile in modalità online

In vista dell’apertura del bando per l’iscrizione ai nidi d’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022, come ogni anno, verranno organizzati gli open day per dare modo alle famiglie di conoscere le strutture e l’offerta educativa.

Anche quest’anno gli open day si svolgeranno in modalità online, considerato il perdurare della situazione di emergenza sanitaria. Durante le videoconferenze, pedagogisti e personale dei nidi forniranno alle famiglie tutte le informazioni relative all’offerta di ciascun nido e risponderanno in diretta alle domande poste dai genitori.

Le videoconferenze avranno luogo sulla piattaforma Meet, accessibile da computer, tablet e smartphone. Gli incontri saranno calendarizzati nella fascia oraria pomeridiana, dal 29 marzo al 13 aprile. Qui il calendario completo con gli orari e il link per collegarsi. Sulla stessa pagina è possibile trovare anche il calendario e i link degli incontri di presentazione dei servizi 0-3 nei sei quartieri cittadini e gli open day dei servizi 0-3 convenzionati: nidi, Piccoli gruppi educativi e sezioni primavera.