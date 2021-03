Data l’emergenza sanitaria e in ottemperanza agli ordinamenti atti a contenere la diffusione del COVID-19, Insopportabilmente Donna, lo spettacolo di Tess Masazza, in programma il 3 maggio 2020 e già rimandato al 17 novembre 2020 e al 29 aprile 2021, è stato rinviato al 9 novembre 2021. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.