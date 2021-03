San Lazzaro, consegnato mezzo attrezzato per il trasporto scolastico di bambini e ragazzi disabili

E’ stato consegnato questa mattina all’Amministrazione Comunale un nuovo mezzo attrezzato della Pmg Italia Spa, Società per la mobilità garantita, che sarà utilizzato in comodato d’uso gratuito, per il trasporto dei bambini e ragazzi disabili in ambito scolastico.

Alla consegna delle chiavi, l’Assessora alla Scuola Benedetta Simon ha espresso il suo apprezzamento alle realtà coinvolte nel progetto: “Ringraziamo come Amministrazione tutte le realtà cittadine e le imprese del territorio che hanno partecipato assieme Pmg Italia a questo progetto. Il loro prezioso contributo ci permette di garantire il diritto allo studio di tutti i ragazzi, a partire dal trasporto scolastico. Nonostante la chiusura delle scuole, il Comune di San Lazzaro ha continuato a garantire la frequenza in presenza dei bambini e ragazzi con bisogni speciali, attraverso i propri servizi, tra cui anche il trasporto”.

Questa collaborazione è stata possibile grazie al contributo economico di tante realtà imprenditoriali e commerciali, per la maggior parte del territorio sanlazzarese, alle quali vanno i sentiti ringraziamenti dell’Amministrazione: Felsinea Tech, Marabini Eros, Itaca Srl, Morgan Italia Srl, Techpharma Srl, Polbert Srl Unipersonale, Bo.Ri. Srl, Ma. per Sas di Maglia Claudio & C., Gift Company Italy Srl, Aleph Auditing Srl, M.I. Gordini Srl, Cae Spa, Sixten Srl Unipersonale, Dr. Nicola Idà, Macchiavelli Srl, Eurosavena Srl, Oxa Srl, Gruppo Dipierri Spa, Camorak Srl, Tuttaserigrafia Srl, Cevolani Italia Srl, Alce Nero Spa, Poggipolini Spa, O.R.A.D. Srl, Logital Srl, M.F. Impianti Sas di D’Auria, Studio Sma Sas di Matta Simone & C., Agenzia Centrale San Lazzaro Sas, Arredamenti Martelli Sas, Verniciatura Emiliana Srl, Elleci Service Srl.

Nelle foto allegate: Antonietta Schembri, rappresentante di Pmg Italia, l’Assessora alla Scuola Benedetta Simon, e Salvatore Ciurleo del Settore Scuola e Integrazione Minori del Comune, davanti al mezzo attrezzato.