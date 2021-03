Atelier della Sposa Rubiera ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Sposa e accessori

Atelier della Sposa Rubiera ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per...

Matrimonio.com celebra la 8ª edizione dei prestigiosi premi Wedding Awards, ai quali partecipano le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. Atelier della Sposa Rubiera, professionista di riferimento del settore nuziale di Rubiera, ha ricevuto il premio Wedding Award 2021 per la categoria Sposa e accessori.

Un importante riconoscimento, sia per la sua carriera che per il suo grande lavoro e che lo accredita come uno dei migliori fornitori di nozze del Paese.

Atelier della Sposa Rubiera ha ottenuto un totale di 116 recensioni all’interno della sua vetrina e il punteggio medio dato dalle coppie che hanno organizzato il proprio matrimonio con questa azienda è di 4.7 su 5.0.

Ciò che apporta valore ai Wedding Awards è il metodo di assegnazione, essendo l’unico riconoscimento conferito alle aziende grazie alle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno usufruito dei loro servizi.

I premi Wedding Awards vengono assegnati alle aziende di queste 19 categorie: Banchetto, Catering, Fotografia, Video, Musica, Auto matrimonio, Trasporto invitati, Partecipazioni, Bomboniere, Fiori e decorazioni, Animazione, Wedding Planner, Torte nuziali, Sposa e accessori, Sposo e accessori, Bellezza e benessere, Gioielleria, Luna di miele e Altri servizi.

Per maggiori informazioni: Tel.: 0522627374 – info@atelierdellasposa.net