Marano sul Panaro: cade in mountain bike, soccorso da Saer e Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi il Soccorso Alpino dell’Appennino modenese, assieme ai Vigili del fuoco, è intervenuto in aiuto di un ciclista infortunatosi in seguito ad una caduta in mountain-bike sul sentiero tra le località di Ospitaletto e Casona di Marano, nel comune di Marano sul Panaro. Il ciclista, trentunenne residente nel comune, si trovava in compagnia di alcuni amici quando, per cause sconosciute, è stato disarcionato dalla propria bicicletta urtando violentemente un arto superiore sul terreno.

Subito i compagni di escursione hanno dato l’allarme, contattando il 118 che ha disposto l’invio di Soccorso Alpino e ambulanza. Arrivati sul posto, i tecnici della stazione Monte Cimone del SAER, tra cui anche un’infermiera, hanno immobilizzato l’uomo e successivamente lo hanno trasportato su mezzo fuoristrada fino all’ambulanza: per lo sfortunato biker la diagnosi è di una probabile frattura alla clavicola e ferita lacero-contusa ad una mano.

Sul posto anche l’elicottero dei Vigili del fuoco, reparto volo Bologna a disposizione dei soccorritori.