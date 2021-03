Demografia, lieve calo di abitanti nella città metropolitana di Bologna

Sono stabilmente sopra il milione di abitanti e in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente gli abitanti della città metropolitana di Bologna che, al 31 dicembre 2020, sono 1.019.539 di cui 492.425 maschi e 527.114 femmine. Una diminuzione dello 0,19%, con 1.962 residenti in meno rispetto al 2019.

Mentre a livello nazionale si riscontra un declino demografico avviatosi dal 2015, ed accentuato dagli effetti dell’epidemia Covid-19, che mostra una diminuzione dello 0,6%, nel territorio metropolitano è il primo anno che si riscontra una diminuzione nei residenti, alla quale può aver contribuito anche la sistemazione dei flussi anagrafici conseguenti al censimento della popolazione e che solo l’andamento del prossimo biennio potrà o meno confermare.

San Benedetto Val di Sambro è il comune che ha registrato l’aumento percentuale più rilevante dei residenti rispetto all’anno precedente (+2,1%); seguono – ma con percentuali più ridotte – Castenaso (+0,7%), San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Granarolo dell’Emilia (+0,6%); i comuni con la diminuzione più rilevante sono invece Castel del Rio (-2,3%), Gaggio Montano (-1,6%) e Sant’Agata Bolognese (-1,4%); in linea generale i comuni dell’area imolese, del persicetano e dell’alto appennino.

Qui il link dello studio con i dati completi sulla popolazione oltre che per il complesso della Città metropolitana, anche per Comune e Unioni di Comuni: i dati sono diffusi dal Servizio Studi e Statistica della Città metropolitana di Bologna, attraverso un progetto interattivo che consente di visualizzare le informazioni aggregate per Unione di comuni e per comuni, di disporre della serie storica dei residenti a partire dal 1973, distinti per sesso. Oltre alle tavole di dati, si può leggere l’andamento dei residenti e le loro variazioni attraverso grafici.

Si tratta di un’anticipazione di dati provvisori del Bilancio demografico mensile Istat; data consolidamento della base dati Istat del 5 marzo 2021.