Sanzionato dalla Polizia Stradale di Bologna un altro autotrasportatore di agnelli

E’ accaduto sabato 27 marzo, nelle prime ore del pomeriggio, quando personale della Polizia Stradale di Altedo ha intimato l’alt ad un autoarticolato adibito al trasporto di animali, nei pressi del casello autostradale dell’A13. Alla guida dell’autoarticolato vi erano due conducenti trentenni che trasportavano circa 670 agnelli provenienti dalla Romania e diretti a Lucca.

Gli Agenti si avvedevano immediatamente che gli agnelli trasportati all’interno del semirimorchio erano tutti ammassati in uno spazio ristretto e non sufficiente per assicurargli una ventilazione adeguata.

Durante l’ispezione, condotta approfonditamente con l’ausilio dei veterinari dell’Azienda sanitaria USL di Bologna, gli agnellini emettevano parecchi belati, costipati in un unico ambiente, suddiviso in 4 piani poco distanziati in altezza l’uno dall’altro.

Nonostante fosse previsto un sistema di abbeveraggio, poi, il sovraffollamento non garantiva a tutti gli agnellini di giungere alla fonte dell’acqua.

Riscontrate diverse violazioni della normativa sul benessere degli animali, i conducenti, privi di licenza per il suddetto trasporto, sono stati multati con plurime sanzioni amministrative per un importo pari a 5 mila Euro.

Nelle settimane che precedono le festività pasquali si intensificano i controlli della Polizia su strada su tutto il territorio nazionale al fine di verificare l’osservanza della normativa eurounitaria e nazionale sul trasporto di animali vivi.