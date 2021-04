Vasto incendio di bosco a Castel di Casio. Vigili del fuoco impegnati nello spegnimento

Alle ore 13:00 i vigili del fuoco sono intervenuti in zona Marzolara a Castel di Casio, per un vasto incendio di bosco che ha interessato alcuni ettari di vegetazione, tra cui alcune zone boscate. Tempestivo l’intervento delle squadre – in tutto quattro con diversi mezzi in appoggio – che hanno evitato che i roghi si propagassero andando ad interessare alcune abitazioni nelle vicinanze. Non risultano feriti ed evacuati.

Drago 143, l’elicottero del reparto volo di Bologna, ha effettuato diversi passaggi sulla zona per monitorare la situazione del fronte dell’incendio. Sul posto presente anche il DOS dei VVF (direttore delle operazioni di spegnimento), che ha coordinato le operazioni, e i carabinieri forestali. In corso le operazioni di bonifica.