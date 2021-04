Tamponamento tra Tir sulla A1 nella notte e auto fuori strada sulla Canaletto

Tamponamento tra due mezzi pesanti questa notte verso le 2:45 in A1 Km149 nord, tra i caselli di Modena nord e Reggio Emilia. Il conducente del mezzo tamponante è stato estratto dai Vigili del Fuoco di Modena, apparentemente senza lesioni e affidato a sanitari 118 per accertamenti. Per i rilievi è intervenuta la Polstrada.

Mentre ancora una squadra era impegnata per il tamponamento in A1, verso le 4.25 i Vigili del Fuoco hanno ricevuto una chiamata per un altro incidente, questa volta sulla SS Canaletto, tra il bivio per il ponte Uccellino e Bastiglia. Un’auto, pare senza il coinvolgimento di altri mezzi, è carambolata fino a schiantarsi con il posteriore contro un ponticello carraio. Nell’urto il mezzo si è incendiato. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza il mezzo. Il conducente, illeso, era uscito dall’abitacolo autonomamente prima dell’innesco dell’incendio. Rilievi da parte Carabinieri.